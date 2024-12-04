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驚心動魄一夜！南韓年輕人首見戒嚴動盪 老一輩人卻記憶猶新

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
南韓前總統全斗煥（右）及盧泰愚（左）因1979年的政變及隨後的戒嚴等鎮壓行動，在1996年被起訴，圖為兩人當年身穿囚衣在首爾刑事法院出庭。路透
南韓前總統全斗煥（右）及盧泰愚（左）因1979年的政變及隨後的戒嚴等鎮壓行動，在1996年被起訴，圖為兩人當年身穿囚衣在首爾刑事法院出庭。路透

紐約時報報導，南韓總統尹錫悅3日晚間發布戒嚴令，為時僅6小時就解除，這對南韓年輕人來說，是他們第一次見識政局動盪，但對南韓老一輩人而言，他們對戒嚴可能仍記憶鮮明。

南韓自1948年建國以來，多位總統宣布過戒嚴。最近的一次，可能也是最惡名昭彰的一次，是1979年10月朴正熙總統被暗殺之後。

朴正熙自1961年掌權以後，不只一次使用戒嚴法鎮壓政治異議和反對派。他遇刺後不久，時任南韓國軍保安司令的全斗煥發動政變，集軍政大權於一身。1980年5月，全斗煥宣布戒嚴，禁止所有政治活動、關閉學校並逮捕異議人士，5月18日爆發光州民主運動，即光州事件，全斗煥派兵鎮壓起義，官方統計至少191人被殺。

全斗煥一直擔任南韓總統直到1988年。1996年，全斗煥及接任全斗煥繼任總統的盧泰愚，因1979年的政變及隨後的鎮壓行動被起訴；當時的總統金泳三在起訴時說，那標識著南韓進入憲政新時代。但金泳三在隔年以促進民族和解為名，特赦全斗煥及盧泰愚。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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