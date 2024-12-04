尹錫悅還沒請辭！南韓6在野黨向國會提交彈劾案 最快後天表決

南韓總統尹錫悅3日深夜突宣布緊急戒嚴，到凌晨解除，進一步加劇當地政治動盪。韓聯社最新消息報導，南韓6個在野黨稍早已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，預計5日進行報告，6至7日之間投票表決。

此6個在國會擁有席次的在野黨，分別為共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨和社會民主黨。

南韓最大在野黨共同民主黨稍早批評尹錫悅的戒嚴令，稱這是叛亂行為，構成彈劾理由。稱「我們不會坐視不管，任由尹錫悅破壞憲法、踐踏民主的犯罪行為繼續下去，尹錫悅應立即主動辭職。」

按南韓憲法規定，若超過2/3國會議員投票贊成即通過總統彈劾，交由憲法法庭審理，9名法官中6人投贊成票即確認彈劾下台。