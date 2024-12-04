6小時快閃戒嚴反映南韓政經不穩 法人看好半導體產業出現轉單效應

南韓總統尹錫稅發動戒嚴失敗，在國會議員壓倒性的反對下，6小時戒嚴快閃落幕，卻已讓世界各國看到南韓政經局勢不穩的真相。保德信亞太基金經理人曾訓億預估，南韓此一事件可能導致競爭激烈的半導體產業，出現轉單效應。

曾訓億表示，此次緊急戒反映顯南韓政經局勢不穩，加上三星、海力士記憶體生產重心都在南韓，尤其高頻寬記憶體（HBM）為AI server標配，估計記憶體所受影響將比其他終端多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，如HBM的轉單效應可望使美光受惠，而智慧型手機訂單可能將流往中國大陸品牌與Apple，同時將不利三星手機大廠與其晶片供應商高通。

除了總統帶頭動蕩政局外，官方預測經濟成長率也下修。曾訓億指出，南韓央行周一進行自2009年以來首次的連續降息，儘管南韓央行表示通膨已獲得一定程度控制，然而考量美國川普政府的關稅政策不確定性可能衝擊南韓出口市場，因此下修明年度經濟展望，由成長率2.1%下調至1.9%。

至於本次戒嚴令對南韓的影響，曾訓億說明，南韓歷史至今共發生5次戒嚴令，本次6小時的戒嚴解除後，根據歷史經驗，可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施讓經濟和股市恢復穩定。然而在整體投資信心受影響下，南韓經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。