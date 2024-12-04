開會1小時後尹錫悅宣布戒嚴 發生何事？

朝鮮日報報導，南韓總統尹錫悅在3日晚間宣布緊急戒嚴前，在龍山總統室召開國務會議，並提交了戒嚴宣布案，儘管出席會議的多數國務委員反對宣布戒嚴，尹錫悅仍執意推進宣布戒嚴。

執政圈人士4日稱，3日晚，國務總理韓悳洙等國務委員接獲前往總統室的通知。據悉，全體19名國務委員中約半數抵達總統室，於晚上9點左右召開了國務會議，韓悳洙等多數國務委員事前不知曉將審議戒嚴宣布案的事實，到現場方才得知。

據國防部稱，國防部長官金龍顯建議尹錫悅宣布戒嚴。根據戒嚴法規定，國防部長官可以經國務總理向總統建議宣布戒嚴。

據悉，包括韓悳洙在內的多數國務委員強烈反對宣布戒嚴。據出席當晚國務會議的委員透露：「總統對（必須宣布戒嚴）的談話內容立場十分堅定，誰也無法動搖。」

根據南韓憲法和戒嚴法，宣布戒嚴屬於總統權限，國務會議只能審議戒嚴宣布案，無表決權限。也就是說，如果尹錫悅宣布戒嚴的意向已決，國務委員無法透過法律阻止他。隨後晚上10點23分，尹錫悅開始透過對國民談話宣布緊急戒嚴。