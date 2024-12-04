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韓國防部長建議戒嚴 陰謀論再次浮上檯面

中央社／ 首爾4日專電
南韓國防部長金龍顯。美聯社
南韓國防部長金龍顯。美聯社

韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，官員證實是由國防部長金龍顯直接建議，與他先前堅決否認發布戒嚴可能性的立場大相逕庭，「戒嚴陰謀論」再次浮上檯面。

國防部相關人員今天向媒體證實，建議尹錫悅宣布這次緊急戒嚴的人正是金龍顯。根據韓國戒嚴法，國防部長及行政安全部長都有權向總統建議發布戒嚴。韓媒New1推測，金龍顯可能是3日藉召開國務會議提出。

消息傳出後，不僅在野黨，執政黨國民力量也提出解除金龍顯部長職務，要求尹錫悅為這次宣布緊急戒嚴造成的混亂負責。尹錫悅韓國時間3日晚間10時30分左右宣布緊急戒嚴，今天凌晨4時30分依國會表決結果宣布解除。

韓國日報及進步派傾向的韓民族日報報導，尹錫悅上任後，韓國政界2022年11月開始出現政府正進行戒嚴準備的傳聞，當時尹政府正準備修改總統警護法施行令。

修改內容包括允許總統警護處在執行業務時，可監督指揮的人力是從警護處的700多人，加上軍警人力後成為3000多人。大幅強化警護處權限的理由是尹錫悅上任後將總統辦公室從原先的青瓦台搬至位於龍山區的原國防部大樓，需要擴充警護人力及裝備。

但在野黨人士認為，這項修正案是為了在發布緊急戒嚴令時，能先採取攻勢鎮壓反抗民眾的準備，因此反對擴張警護處權限，這項修正案最終保留，直到2023年5月才將「指揮監督」改為「經與相關單位長官協議」文句後經國務會議通過。

而當時的警護處長正是現任國防部長金龍顯。韓國在野黨在他今年8月獲提名擔任國防部長時再次提起「戒嚴陰謀論」，懷疑金龍顯擔任警護處長時與國軍防諜司令官呂寅兄及陸軍特殊部隊司令官、首都防衛司令官等軍官開會進行戒嚴準備。

金龍顯、呂寅兄因與尹錫悅同為冲岩高中校友，與行政安全部長李祥敏、掌管軍方主要情資單位的777司令部司令官朴鍾善（音譯）等人被合稱為「冲岩派」，但金龍顯本人在9月2日的聽證會上否認，抗議在野黨以此助長軍隊分裂。

當時金龍顯也針對準備戒嚴的質疑表示，「戒嚴的話國民會同意嗎？我是不會服從的」，否認這項說法；總統辦公室隨後將在野黨的這項質疑斥為擾亂國政。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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