相隔半世紀 南韓兩次戒嚴的關鍵團體沖岩派與一心會

南韓45年的首次戒嚴發生6小時後落幕，政府放出消息，建議總統尹錫悅頒布戒嚴令的是國防部長金龍顯。無論尹錫悅是否會下台，金龍顯的烏紗帽恐怕保不住。一個問題是，尹錫悅為何繞過總理等一群高階幕僚，直接採用金龍顯的提議？

今年66歲的金龍顯是陸軍備役三星將領，也是尹錫悅就讀首爾恩平區沖岩高中時大一屆的學長。今年8月獲任命為國防部長時，南韓政壇即盛傳金龍顯的任務就是趁機幫尹錫悅搞戒嚴。

戒嚴風波的另一個關鍵人物是內政安全部長李祥敏，他是沖岩高中晚尹錫悅四屆的學弟。2022年10月爆發黎泰院踩踏事件，輿論強烈要求李祥敏引咎請辭，但是尹錫悅幫他擋下來。

「沖岩派」在這次政變的角色，讓南韓社會聯想到1970年代軍中的秘密組織「一心會」（新軍部），核心人物是陸官11期畢業的全斗煥跟盧泰愚，全斗煥透過政變奪權當上總統並宣布戒嚴，卸任後由盧泰愚繼任。