南韓戒嚴風波 日本前首相菅義偉擬取消訪韓

面對南韓總統尹錫悅昨晚無預警宣布戒嚴，日本前首相菅義偉等人原訂12月15日前往南韓訪問2天，目前已知將喊卡。

尹錫悅昨晚無預警在電視直播中宣布戒嚴，震驚全國，但數小時之後又宣布解除。在這段短暫又讓人難以理解的事件中，尹錫悅批反對派為威脅國家民主的「反國家勢力」。

日本富士新聞網報導，同時擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，原本就12月15日到16日和聯盟幹部等人訪問南韓展開協調。

不過，面對尹錫悅突然宣布緊急戒嚴，並在數小時後解除，相關人士透露，菅義偉等人原則上將取消訪韓行程。

菅義偉一行人原本預計藉由出訪與南韓議員進行交流，並與尹錫悅舉行會談。