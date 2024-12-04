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影／南韓最短命戒嚴 鍾沛君直擊釜田市場街頭現況曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南韓總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴6小時後，今天清晨解除戒嚴。北市議員鍾沛君人剛好在當地，今天發現當地報紙「朝鮮日報」未太多著墨此事件。圖／鍾沛君提供
南韓總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴6小時後，今天清晨解除戒嚴。北市議員鍾沛君人剛好在當地，今天發現當地報紙「朝鮮日報」未太多著墨此事件。圖／鍾沛君提供

南韓總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴6小時後，今天清晨解除戒嚴。於此同時，北市議員鍾沛君人剛好在當地，她分享今日釜山街頭狀況，一切如常，也發現當地報紙「朝鮮日報」今日未太多著墨此事件，很大原因與作業時間有關，僅來得及在頭版、標題更新資訊。

鍾沛君說，經過一整晚震盪，世界各地都很關心南韓最新發展，她今天在釜山街頭、釜田市場的觀察，一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。

她直言，相較昨晚尹錫悅宣佈戒嚴後，她發現餐廳外籍遊客與當地人的反應有很大落差，外籍遊客馬上結帳離開，服務生聽聞消息時非常鎮定，顯示當地人對於類似緊張氛圍，在日常並不是太少發生的狀況。

鍾沛君也秀出一份今日報紙「朝鮮日報」，可以看到媒體對於這次從戒嚴到解嚴的新聞沒有太多著墨，很大一部分原因是礙於作業時間，只來得及在頭版、標題更新最新資訊，內頁並無太多著墨。此外，此次被形容是史上最短命的戒嚴，尹錫悅行為觸怒當地工會，南韓最大工會今早宣布無限期罷工，直到總統下台為止，相關罷工持續串連，但釜田市場尚未受到影響。

北市議員鍾沛君今在南韓釜山觀察，釜田市場一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。圖／鍾沛君提供
北市議員鍾沛君今在南韓釜山觀察，釜田市場一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。圖／鍾沛君提供
北市議員鍾沛君今在南韓釜山觀察，釜田市場一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。圖／鍾沛君提供
北市議員鍾沛君今在南韓釜山觀察，釜田市場一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。圖／鍾沛君提供

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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