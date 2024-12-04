影／南韓最短命戒嚴 鍾沛君直擊釜田市場街頭現況曝光

南韓總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴6小時後，今天清晨解除戒嚴。於此同時，北市議員鍾沛君人剛好在當地，她分享今日釜山街頭狀況，一切如常，也發現當地報紙「朝鮮日報」今日未太多著墨此事件，很大原因與作業時間有關，僅來得及在頭版、標題更新資訊。

鍾沛君說，經過一整晚震盪，世界各地都很關心南韓最新發展，她今天在釜山街頭、釜田市場的觀察，一切如常，攤商、觀光客和採買人潮都是川流不息。

她直言，相較昨晚尹錫悅宣佈戒嚴後，她發現餐廳外籍遊客與當地人的反應有很大落差，外籍遊客馬上結帳離開，服務生聽聞消息時非常鎮定，顯示當地人對於類似緊張氛圍，在日常並不是太少發生的狀況。