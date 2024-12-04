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6小時戒嚴快閃落幕 10名國會議員決定尹錫悅政治生命

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統尹錫悅4日早上宣布解除戒嚴。歐新社
南韓總統尹錫悅4日早上宣布解除戒嚴。歐新社

南韓總統尹錫悅根據南韓憲法第77條宣布戒嚴。憲法規定的戒嚴有兩類，緊急戒嚴與安全戒嚴，前者通常發生在戰時，國家將進入軍管狀態，集會結社言論出版等人民基本權利將大幅受到限縮，必須事先報准，接受審查。尹錫悅宣布的戒嚴就屬於此類，引發的反彈也就更強烈。

在野黨準備援引憲法第60條，主張尹錫悅觸犯內亂罪，如果成案且定讞，刑罰從死刑、無期徒刑到5年以上有期徒刑。

尹錫悅如果不自行下台，內亂罪也不成立，就剩下彈劾。2016年，時任總統的朴槿惠就是因為涉入閨密干政等醜聞遭到國會彈劾，連自家人都不挺，不僅下台，後來還鋃鐺入獄。

南韓國會共300席，在野黨有190席，4日清晨倒戈支持撤銷戒嚴令的執政黨議員有18人，分裂危機檯面化。憲法規定必須超過三分之二的議員同意，彈劾案才能成立，送憲法法院審理，180天內須作出判決，期間被彈劾人必須停權。在野黨只要拉到執政黨10票，加上在野黨的190票，200張同意票，彈劾案就能過關。

2016年，由於朴槿惠停止行使總統權力，總理黃教安在憲法法院判決前代替朴槿惠行使總統權力。在憲法法院作出決定前，代總統擁有最長達180天的任期。假如尹錫悅遭到彈劾，將由總理韓德洙代理總統職位。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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