被尹錫悅拿來當藉口發戒嚴？北韓罕見沉默 專家：誤判妄動風險增

南韓3日晚間歷經旋風式戒嚴又解嚴，引發全球關注，但北韓至今仍對南韓的政治動盪保持緘默。

南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布戒嚴令，稱目的是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，並且準備要「剷除那些不擇手段的親北韓勢力。」

BBC等媒體報導，通常這類評論都會引起北韓反應，但北韓官媒卻一反常態，至今尚未對此發表評論。

專家表示，目前尚不清楚尹錫悅提到北韓威脅的原因，但多方認為這對南北韓本已加劇的緊張局勢不會有正面影響。

美國之音報導，去年在美國國家情報委員會擔任朝鮮半島國家情報官的賽勒（Sydney Seiler）表示，南韓戒嚴令可能導致北韓誤判妄動的風險上升。

賽勒指出，這可能會讓尹錫悅在北韓眼中顯得軟弱，北韓方面可能會認為這是「利用這種弱點，透過某種挑釁再次打擊他的好時機」。

賽勒補充說，金正恩的主要目標之一是破壞美韓關係，金正恩可能認為尹錫悅的行為給美韓關係造成壓力。