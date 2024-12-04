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南韓當局備妥10兆韓元護盤！宣告注入無限流動性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓財金當局今（4）日全力穩定金融市場。路透
南韓財金當局今（4）日全力穩定金融市場。路透

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚間突然宣布戒嚴令，雖然幾個小時後，已在今（4）日解除。但為防止金融市場動盪，南韓財政部今天宣布，若有需要，已經準備好在金融市場無限制地注入流動性。韓元3日深夜在戒嚴宣布後，兌美元匯價應聲貶至兩年低點，今天上午已反彈回升；外匯經紀商表示，南韓外匯管理當局今早匯市一開盤就疑似於在岸市場拋售美元，阻貶韓元。

一位外匯經紀商對路透說，「當局在一開盤時就大力推高韓元，看起來，他們干預的努力將會持續一整天」。

韓元今天盤中升值0.87%，最高曾勁升1.5%，逆轉前市一度重貶超過2%的頹勢；韓股KOSPI指數盤中下跌1.8%。

南韓中央銀行總裁李昌鏞和財政部部長崔相穆（Choi Sang-mok）連夜緊急會議後，做出無限支援金融市場流動性的宣示。政府也發出新聞稿，表示「外匯市場、股市等所有的金融市場，（4日）都將正常運作」，「我們目前將對股市、債市、短期貨幣市場以及外匯市場，注入無限的流動性，直到市場完全回復正常為止」。

根據韓聯社報導，南韓的金融監管機構已準備好10兆韓元（70.7億美元）的股市安定基金，隨時可進場護盤。

在戒嚴事件發生之前，南韓股匯市已是亞洲地區表現最差的後段班。

荷蘭ING經濟學家在最新的報告中寫道：「儘管戒嚴令已經解除，這事件已產生更多在政治上和經濟上的不確定性。」花旗經濟學家Kim Jin-wook則是沒有太悲觀，他在報告中指出，事件「對於經濟和金融市場的負面衝擊應該會是短暫的，因為政治與經濟上的不確定性，可望因積極的政策應對而快速減輕」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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