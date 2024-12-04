南韓戒嚴風波 瑞典總理宣布暫緩訪韓

南韓總統尹錫悅昨晚宣布實施緊急戒嚴令後，今晨宣布解嚴。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）的發言人今天表示，瑞典總理原定本週訪問南韓的行程將延後。

路透社報導，克里斯特森原本預計要和南韓總統尹錫悅舉行會談。尹錫悅昨晚突然宣布實施戒嚴，但經國會議員全票反對後今晨宣布解除戒嚴。

瑞典總理發言人在聲明中說：「鑑於近期事態發展，我們決定延後這次出訪。今天上午我們已與南韓方面取得聯繫，目前將共同努力協調新的訪問時間。」