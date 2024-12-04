戒嚴爆衝突！韓美女前主播「徒手搶軍人步槍」 驚險對峙畫面曝光

南韓總統尹錫悅昨(3日)深夜22時，無預警宣布全國進入戒嚴時期，震驚全球。目前已在4日凌晨宣布解除戒嚴並撤回軍隊，結束這場政治鬧劇。昨晚在南韓國會外也發生意外插曲，南韓美女前主播安貴朎，被拍到與武裝軍人爆發衝突，上前抓住軍人槍頭，與對方搶奪槍枝，驚險畫面曝光在韓網上掀起熱議。

根據南韓媒體「이데일리」報導，35歲南韓美女前主播安貴朎，目前是南韓最大在野黨民主黨發言人，3日晚間被拍到現身國會外阻止軍人行動，一度與對方爆發肢體衝突，以手握住對方的槍頭，邊搶奪槍枝邊開罵「軍人不應對平民百姓動武」、「你們不羞愧嗎？」，畫面在網路上瘋傳，引發兩派議論。

순흥안씨 참판공파 안중근 의사의 후손인 안귀령 씨. 이럴 때 그 면모가 드러나는 구나.... 멋지다. pic.twitter.com/z33AmP8Ka1 — 보짱 (@Bozzangg) 2024年12月3日

據了解，戒嚴令發布後短短6小時，南韓國會300席議員中190人出席一致決議解除戒嚴令，其中包括尹錫悅所屬政黨的18名議員。隨後總統尹錫悅便收回戒嚴令，結束這場南韓「史上最短命戒嚴」。

目前南韓已經出現要求63歲尹錫悅下台的聲浪，反對黨已呼籲尹下台，最快可能今天就提案彈劾他。根據規定，國會若有超過三分之二的議員投票贊成，即可彈劾總統。隨後，憲法法院將進行審理，並需九名法官中至少六人投票同意，才能確認彈劾案成立。