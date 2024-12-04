快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

南韓政治危機尚未落幕 國會72小時內表決彈劾尹錫悅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓民眾在首爾集會人手舉著「驅逐尹錫悅」的標語。美聯社
南韓民眾在首爾集會人手舉著「驅逐尹錫悅」的標語。美聯社

南韓陷入數十年來最大政治危機尚未落幕，總統尹錫悅宣布戒嚴令數小時又撤回命令後，國會周三發動彈劾總統。

尹錫悅周二晚間突然宣布戒嚴，引發和國會的對峙。數小時內，國會300席議員中190人出席一致決議解除戒嚴令，其中包括尹錫悅所屬政黨的18名出席議員。隨後，總統尹錫悅便收回戒嚴令。

由國會在野黨組成的聯盟表示，將在今（周三）提出彈劾尹錫悅的法案，並預計在72小時內表決。聯盟議員黃雲夏告訴記者說：「國會應立即專注於停止總統的職務，儘速通過彈劾法案。」

共同民主黨國會議員朴贊大發布新聞稿說：「即使戒嚴令已經解除，他仍無法逃避叛國罪的指控。全國人民已清楚看到，尹錫悅總統已無法正常治理國家，應該下台。」

美國亞洲協會政策研究院副院長羅素（Danny Russel）說：「南韓這個國家是躲過了一場危機，但尹錫悅總統可能自食惡果。」

南韓最大工會聯盟「韓國民主勞動組合總聯盟」表示，數千名成員將罷工至尹錫悅下台，並計劃在周三首爾市中心集會抗議。

Naver和LG電子在內商分企業建議員工居家辦公。

南韓財政部已承諾，如有需要，將投入資金穩定動盪的金融市場。財政部長崔相穆和南韓央行總裁李昌鏞周二深夜即召開緊急會議。

根據規定，國會若有超過三分之二的議員投票贊成，即可彈劾總統。隨後，憲法法院將進行審理，並需九名法官中至少六人投票同意，才能確認彈劾案成立。

尹錫悅的國民力量黨在300席的國會中僅控制108席。國民力量黨今年4月的國會選舉中慘敗，反對黨聯盟則贏得近三分之二的席次。

南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，理由是需要清除親北韓勢力並維護憲政秩序，國會則一致通過撤銷他發布的戒嚴令。歐新社
南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，理由是需要清除親北韓勢力並維護憲政秩序，國會則一致通過撤銷他發布的戒嚴令。歐新社

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓一夜之間戒嚴又解嚴 來龍去脈一次看懂

南韓史上最短命戒嚴！6小時驚濤駭浪 快速瀏覽整齣政治鬧劇

討論南韓戒嚴惹議 凌濤：民進黨想用軍隊接管國會？

南韓戒嚴令綠營力挺？洪孟楷：絕對權力使人腐化

相關新聞

韓國會公布280名戒嚴軍闖入畫面！宣布：全面禁止軍警、國防部進入

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，引發全民恐慌，190名議員火速趕往國會召開緊急會議，一致通過要求解嚴，最終尹在戒嚴...

韓國短命戒嚴令…現代紂王妲己？老婆醜聞多 終拖垮尹錫悅

韓國總統尹錫悅3日宣報戒嚴令，卻以六小時戲劇告終，仿如政治鬧劇，除了本身民望甚， 加上跟在野共同民主黨的政治鬥爭嚴重，而其妻金建希（김건희，Kim Keon-hee）的醜聞爆不停，令人質疑尹錫悅為捍衛自身及金建希免受政敵狙擊，而祭出戒嚴令。本文將介紹她的背景及相關爭議。

南韓政治危機尚未落幕 國會72小時內表決彈劾尹錫悅

南韓陷入數十年來最大政治危機尚未落幕，總統尹錫悅宣布戒嚴令數小時又撤回命令後，國會周三發動彈劾總統。

南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警頒發戒嚴令，鬧劇在經過約6小時後宣告落幕。韓聯社最新消息，稍早南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩等...

最快今天動手！南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。南韓最大在野...

南韓當局備妥10兆韓元護盤！宣告注入無限流動性

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚間突然宣布戒嚴令，雖然幾個小時後，已在今（4）日解除。但為防止金融市場動盪，南韓財政部今天宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。