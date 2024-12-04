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受戒嚴令風波影響？五角大廈宣布推遲與韓核威懾會議及演習

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國國防部3日宣布推遲原定4日至5日在華府舉行的韓美核諮商小組（NCG）第四次會議和第一次兵棋推演（TTX）。核諮商小組於去年成立，是尹錫悅與美國總統拜登在去年4月白宮峰會期間發表的《華盛頓宣言》一部分。路透
美國國防部3日宣布推遲原定4日至5日在華府舉行的韓美核諮商小組（NCG）第四次會議和第一次兵棋推演（TTX）。核諮商小組於去年成立，是尹錫悅與美國總統拜登在去年4月白宮峰會期間發表的《華盛頓宣言》一部分。路透

美國國防部3日宣布推遲原定4日至5日在華府舉行的韓美核諮商小組（NCG）第四次會議和第一次兵棋推演（TTX）。韓聯社指出，此舉或與南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令有關。

美韓原定4日起舉行核諮商小組第四次會議和第一次兵棋推演，旨在加強應對北韓不斷發展的核武及飛彈威脅的威懾能力。

核諮商小組於去年成立，是尹錫悅與美國總統拜登在去年4月白宮峰會期間發表的《華盛頓宣言》一部分，旨在增強美國延伸威懾承諾的可信度，包括使用含核武的全方位軍事能力來保護盟友。

美國國防部發言人回答韓聯社提問時表示：「NCG會議及相關演習已延期，具體日期尚未確定。我們目前沒有重新安排的消息。」

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布實施緊急戒嚴令，宣稱要剷除國內「親北韓勢力，維護自由憲政秩序」，但約6小時後被國會投票否決。

南韓聯合參謀本部（聯參）聯參謀長金明秀（Kim Myung-soo）4日下令軍隊專注於履行保護民眾的職責，並表示部隊在當前情勢下，保持對北韓威脅的堅定備戰態勢。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 美國

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