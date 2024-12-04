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南韓戒嚴令震驚國際 檢察官出身總統四面楚歌

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

南韓總統尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後接受國會要求，宣布解除戒嚴。尹錫悅這番突如其來的舉動震驚國際社會，也讓觀察家和盟友一頭霧水。

韓聯社報導，尹錫悅今天上午4時27分左右在總統府透過電視直播表示，接受國會要求，將隨即召開國務會議解除戒嚴。他還要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段使國家系統陷入癱瘓的行為。

法新社報導回顧保守派政治素人尹錫悅自2022年當選總統以來，執政之路走得並不順遂。當年承諾對北韓採取更強硬立場的他在上任時的支持率是南韓歷來民選總統最低。

根據上週最新的蓋洛普（Gallup）民調，他的支持率進一步跌到19%，許多人不滿他對經濟的處理以及他妻子金建希涉及的爭議。

● 檢察官出身 政治素人當總統

尹錫悅1960年12月18日出生於首爾，首爾大學法律系畢業，後來成為明星檢察官和反貪鬥士，在前總統朴槿惠被判濫用職權罪一案扮演要角。

他2019年任職檢察總長，當時也對即將卸任的總統文在寅一名高階幕僚涉及欺詐和賄賂案件起訴，讓南韓政府形象大損。

當時在野的保守派國民力量黨樂見眼前這一切，並說服尹錫悅成為他們的總統候選人。尹錫悅在2022年3月總統大選擊敗執政黨共同民主黨對手李在明，但以南韓史上最微弱的優勢獲勝。

● 梨泰院踩踏事故、妻子岳母連爆醜聞失民心

尹錫悅從未受人愛戴，一連串醜聞令他的人氣直直落，包括首爾梨泰院商圈2022年萬聖節發生推擠踩踏事故，造成近160人喪命，尹錫悅政府挨批處理不當。

批評人士將通貨膨脹、經濟不景氣以及對言論自由的限制日益增加，歸咎於尹錫悅政府。

他也被控濫用總統否決權，尤其是否決一項原可為第一夫人金建希涉嫌操縱股價的特別調查鋪路的法案。

金建希去年被偷拍到收受價值約2200美元（約新台幣7萬2000元）的名牌手提包，令尹錫悅的聲譽進一步受損。尹錫悅原本將此斥為政治陰謀，但之後公開為妻子的「不智之舉」公開道歉。

他的岳母崔銀順（Choi Eun-soon，音譯）因在房地產交易涉嫌偽造文書被判1年有期徒刑，原定7月刑期期滿，但提早在5月假釋出獄。

韓國國會的請願網站今年6月20日出現要求即刻彈劾尹錫悅的連署請願，大批民眾湧入響應，導致網站一度當機。南韓總統府7月初表示，若無明確違法情事，實際上不可能彈劾，並批評政治性彈劾影響國政運作。

● 對北韓強硬 加強與美關係

南韓媒體曾報導，尹錫悅特別受到英國戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）的啟發。

尹錫悅上任後對北韓維持強硬立場，並強化與南韓傳統盟友美國的關係。

尹錫悅去年訪問白宮時，曾在晚宴中高唱喜愛的西洋老歌「美國派」（American Pie），驚豔全場，美國總統拜登驚嘆說「我都不知道你會唱歌」。

不過他在尋求恢復與日本關係的努力並沒有得到國內許多人認可。日本曾殖民統治朝鮮半島，日韓關係在南韓仍是敏感議題。

美國前總統川普執政時曾與北韓領導人金正恩舉行歷史性會談，但以無協議告終。專家認為，川普今年勝選後重返白宮，可能會造成另一層緊張局勢。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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