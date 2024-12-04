韓國戒嚴6小時 尹錫悅遭朝野圍攻

韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，但僅約6小時就因國會表決通過宣布解除，除在野黨大力批評，執政黨國民力量今早也召開會議，討論尹錫悅退黨等事宜。

尹錫悅3日晚間以在野黨占有多數席次優勢的國會，屢次藉彈劾及阻擋預算案通過擾亂國政為由，宣布緊急戒嚴，但執政黨國民力量黨魁韓東勳卻立即表態反對，明確與尹錫悅劃清界線。

在尹錫悅依國會表決結果宣布解除戒嚴後，國民力量召開非公開最高委員會議，據多名與會人士透露，會中就尹錫悅退黨、內閣總辭、國防部長金永賢解任等議題已初步形成共識。

韓東勳向媒體表示，作為執政黨對於今日事態感到相當歉疚，將盡力使經濟、外交影響最小化，並要求尹錫悅親自詳細說明這次事件始末，立即解除建議這次戒嚴的國防部長職務等。

總統辦公室隨後也向媒體宣布，首席秘書官以上高層幕僚已全數請辭。

3日晚間10時30分左右，尹錫悅發表談話宣布緊急戒嚴，任命陸軍參謀總長朴安洙（音譯）為戒嚴司令，戒嚴司令部11時發布第1號公告，包括禁止一切政治活動，禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度行為等內容。

但在4日凌晨1時，已趕到國會議場的190名國會議員表決後全票通過要求解除戒嚴令，由於最大在野黨共同民主黨在國會300席次中占192席，滿足現場議員過半數同意門檻的可能性原就預期較高，但值得注意的是，現場不只有在野黨議員，也包括執政黨國民力量議員。

國會表決通過解除戒嚴後，總統依戒嚴法規定應立即宣布解除，尹錫悅在國會提出要求約3個半小時後，凌晨4時30分許發表公開演說，宣布接受國會要求解除戒嚴，距離前晚發表談話僅6小時。合同參謀本部也在4時22分表示，所有兵力都已回歸原所屬部隊，戒嚴司令部在尹錫悅發表談話同時解散。

據韓聯社報導，尹錫悅做出上述宣布後召開國務會議討論「解除戒嚴案」並獲通過，但他解釋，由於是凌晨，必須等到法定人數足夠後才能開會，因此宣布接受解除戒嚴要求及實際議決之間存在時間差。

對於共同民主黨批評尹錫悅宣布緊急戒嚴未按照程序先通過國務會議議決，韓聯社引述多名政府高層人士報導，尹錫悅發表談話前主持了國務會議，包括國務總理韓悳洙也出席。