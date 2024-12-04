快訊

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

吳佩慈富商男友紀曉波驚傳「遭FBI通緝」 5年前就已被盯上

短命戒嚴令衝擊金融市場 南韓急設354億美元基金護盤

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無限」流動性，並動用高達354億美元的穩定基金，以確保股債市場正常運作。美聯社
南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無限」流動性，並動用高達354億美元的穩定基金，以確保股債市場正常運作。美聯社

南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無限」流動性，並動用高達354億美元的穩定基金，以確保股債市場正常運作。

金融時報報導，南韓財政部長崔相穆4日上午表示，政府將在必要時動用「無限流動性」來穩定金融市場。

南韓金融服務委員會主席金炳煥表示，政府已準備好啟動一個價值10兆韓元（約71億美元）的股市穩定基金和一個價值40兆韓元（約283億美元）的債市穩定基金，如有需要將立即啟動。

韓元兌美元匯率在昨晚挫跌2%後持續反彈，但仍維持在兩年低點附近，匯市今日開盤以1美元兌1418.1韓元開出。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭

影／南韓戒嚴又解嚴 國安局：掌握情勢密切關注中

看最短命戒嚴令總統尹錫悅 作家楊渡po文：要民進黨學習尹的人應借鏡

南韓戒嚴令綠營力挺？洪孟楷：絕對權力使人腐化

相關新聞

南韓短命戒嚴韓股大震盪！開盤下跌1.97% 跌破2500大關

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引起社會恐慌，連帶影響南韓股市，雖4日韓股正常開盤，但股價指數下跌，開盤下跌1.9...

最快今天動手！南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。南韓最大在野...

南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警頒發戒嚴令，鬧劇在經過約6小時後宣告落幕。韓聯社最新消息，稍早南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩等...

南韓戒嚴令起火點是她？蔡正元批尹錫悅「太幼稚」恭喜台積電

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間無預警宣布11時起緊急實施戒嚴令，引起國際關注。但在約6小時後，南韓國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴，尹錫悅也表示他將取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

短命戒嚴令衝擊金融市場 南韓急設354億美元基金護盤

南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無...

尹錫悅戒嚴惹怒韓最大工會！號召無限期罷工 直到尹政權終結

南韓結束6小時史上最短命戒嚴令後，引發強烈民怨，南韓最大工會聯合會表示，當地時間4日早上8時進行無限期大罷工，直到總統尹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。