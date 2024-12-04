短命戒嚴令衝擊金融市場 南韓急設354億美元基金護盤
南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無限」流動性，並動用高達354億美元的穩定基金，以確保股債市場正常運作。
金融時報報導，南韓財政部長崔相穆4日上午表示，政府將在必要時動用「無限流動性」來穩定金融市場。
南韓金融服務委員會主席金炳煥表示，政府已準備好啟動一個價值10兆韓元（約71億美元）的股市穩定基金和一個價值40兆韓元（約283億美元）的債市穩定基金，如有需要將立即啟動。
韓元兌美元匯率在昨晚挫跌2%後持續反彈，但仍維持在兩年低點附近，匯市今日開盤以1美元兌1418.1韓元開出。
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