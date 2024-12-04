南韓史上最短命戒嚴！6小時驚濤駭浪 快速瀏覽整齣政治鬧劇
南韓總統尹錫悅昨(3日)深夜無預警宣布戒嚴令，震驚全世界。不過最後在國會投票表決廢除後，已經在4日清晨4時半時宣布解除戒嚴，並且退回軍隊，短短的6小時也成為南韓「史上最短命戒嚴」，《聯合新聞網》帶你一起看這段時間到底發生了什麼事情。
3日22點20分，尹錫悅在首爾龍山總統府召開的記者會上發表了緊急談話表示，「將宣布戒嚴，以剷除從北（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序」。
3日22點30分，戒嚴令宣布後，軍警隨即前往國會，封鎖入口。但一些示威者立即聚集，高呼「結束戒嚴」，試圖進入大樓，但遭警察阻擋。
3日22點40分，在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。國會出入口被警方控制，有議員甚至翻越圍牆進入國會，連尹錫悅所屬的國民力量黨也將此次宣布戒嚴視為「違憲、違法」。
3日23點39分，尹錫悅發表第二次談話，強調實施戒嚴是為避免國家滅亡的必要之舉，呼籲全民支持他的決定。
4日00點28分，已有過半數的議員突破防線就定位，緊急會議開始。
4日1點04分，國會依法投票決定是否要求解除，在現場的190名議員全票通過解除緊急戒嚴，議長宣布戒嚴令無效，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。
4日1點10分，武裝部隊離開議會大樓。
4日4點30分，尹錫悅宣布解除戒嚴並撤回軍隊，結束了這場史上最短的戒嚴令。
南韓已經出現要求63歲尹錫悅下台的聲浪，反對黨已呼籲尹下台，最快可能今天就提案彈劾他，另外美國白宮也表示，宣布戒嚴前沒有收到任何通知。
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