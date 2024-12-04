快訊

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

吳佩慈富商男友紀曉波驚傳「遭FBI通緝」 5年前就已被盯上

南韓史上最短命戒嚴！6小時驚濤駭浪 快速瀏覽整齣政治鬧劇

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，僅維持6小時便落幕。(路透)
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，僅維持6小時便落幕。(路透)

南韓總統尹錫悅昨(3日)深夜無預警宣布戒嚴令，震驚全世界。不過最後在國會投票表決廢除後，已經在4日清晨4時半時宣布解除戒嚴，並且退回軍隊，短短的6小時也成為南韓「史上最短命戒嚴」，《聯合新聞網》帶你一起看這段時間到底發生了什麼事情。

3日22點20分，尹錫悅在首爾龍山總統府召開的記者會上發表了緊急談話表示，「將宣布戒嚴，以剷除從北（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序」。

3日22點30分，戒嚴令宣布後，軍警隨即前往國會，封鎖入口。但一些示威者立即聚集，高呼「結束戒嚴」，試圖進入大樓，但遭警察阻擋。

3日22點40分，在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。國會出入口被警方控制，有議員甚至翻越圍牆進入國會，連尹錫悅所屬的國民力量黨也將此次宣布戒嚴視為「違憲、違法」。

3日23點39分，尹錫悅發表第二次談話，強調實施戒嚴是為避免國家滅亡的必要之舉，呼籲全民支持他的決定。

4日00點28分，已有過半數的議員突破防線就定位，緊急會議開始。

4日1點04分，國會依法投票決定是否要求解除，在現場的190名議員全票通過解除緊急戒嚴，議長宣布戒嚴令無效，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。

4日1點10分，武裝部隊離開議會大樓。

4日4點30分，尹錫悅宣布解除戒嚴並撤回軍隊，結束了這場史上最短的戒嚴令。

南韓已經出現要求63歲尹錫悅下台的聲浪，反對黨已呼籲尹下台，最快可能今天就提案彈劾他，另外美國白宮也表示，宣布戒嚴前沒有收到任何通知。

示威者不滿，高呼「結束戒嚴」。 美聯社
示威者不滿，高呼「結束戒嚴」。 美聯社

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

談南韓戒嚴扯藍白 黃珊珊：民進黨團如何看待不同意見者

影／南韓戒嚴又解嚴 國安局：掌握情勢密切關注中

紐時：尹錫悅宣布戒嚴 美韓同盟最嚴酷考驗

南韓戒嚴令綠營力挺 洪孟楷：絕對權力使人腐化

相關新聞

南韓短命戒嚴韓股大震盪！開盤下跌1.97% 跌破2500大關

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引起社會恐慌，連帶影響南韓股市，雖4日韓股正常開盤，但股價指數下跌，開盤下跌1.9...

最快今天動手！南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。南韓最大在野...

南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警頒發戒嚴令，鬧劇在經過約6小時後宣告落幕。韓聯社最新消息，稍早南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩等...

南韓戒嚴令起火點是她？蔡正元批尹錫悅「太幼稚」恭喜台積電

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間無預警宣布11時起緊急實施戒嚴令，引起國際關注。但在約6小時後，南韓國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴，尹錫悅也表示他將取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

短命戒嚴令衝擊金融市場 南韓急設354億美元基金護盤

南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令衝擊金融市場。南韓央行決定在當地時間上午9點召開特別會議。南韓官員也宣布，計畫在必要時提供「無...

尹錫悅戒嚴惹怒韓最大工會！號召無限期罷工 直到尹政權終結

南韓結束6小時史上最短命戒嚴令後，引發強烈民怨，南韓最大工會聯合會表示，當地時間4日早上8時進行無限期大罷工，直到總統尹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。