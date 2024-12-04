韓國解嚴 中國使館：在韓公民可回歸日常但勿放鬆

韓國歷經短暫戒嚴後宣布撤銷，中國駐韓國大使館今早發表聲明，目前韓國社會秩序正常，在韓中國公民可回歸日常生活，同時勿放鬆警惕，關注當地局勢，加強自我安全防範。

韓國總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴後，中國駐韓國大使館曾提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，「謹慎發表政治意見」，遵守韓國官方發布的政令。

在約6小時的戒嚴過程中，部分中國媒體全程報導，使得「韓國戒嚴」、「尹錫悅戒嚴」、「首爾之春」、「1212事變」等詞彙成為中國網路熱搜詞，許多中國網友十分關注韓國這場短暫的戒嚴及政局動盪過程，並熱烈討論韓國國會前的議員與軍警對峙，以及在野黨議員翻牆進入國會、現場軍人反應、戒嚴令撤銷等情況，甚至徹夜討論。

尹錫悅3日晚間在首爾總統府發表緊急談話，宣布緊急戒嚴令，指此舉是為鏟除「從北勢力」，維護「自由憲政秩序」；但當天深夜，韓國國會即召開會議通過決議，要求韓國政府解除戒嚴令，並宣布戒嚴令無效。

今天凌晨，尹錫悅透過電視直播宣布，已經撤回戒嚴部隊，將召開國務會議解除戒嚴令。台北時間4時許，韓國國務會議決議通過解除緊急戒嚴令。