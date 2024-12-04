南韓短命戒嚴韓股大震盪！開盤下跌1.97% 跌破2500大關

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引起社會恐慌，連帶影響南韓股市，雖4日韓股正常開盤，但股價指數下跌，開盤下跌1.97%、跌破2500點大關，而由在野黨李在明相關的概念股則大漲。

韓聯社報導，KOSPI（南韓綜合股價指數）在開盤瞬間跌破2500點大關，報2450.76點，較前一交易日大跌49.34點，跌幅1.97%，隨後跌幅收窄，在2470點附近波動。

截至當地時間4日上午9時22分，KOSPI報2473.39點，較前一交易日下跌26.71點，跌幅達1.07%。

同日上午，韓元兌美元匯率則上漲15.2韓元，收於1418.1韓元。

股市疲弱與匯率飆升被認為是前一晚發生的緊急戒嚴事件所影響。