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韓國短命戒嚴令引發抗議 民眾高喊彈劾尹錫悅

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
當地時間12月4日，韓國民眾在光化門廣場示威。圖為示威現場。（標語大意：譴責違憲的緊急戒嚴、引起內亂的尹錫悅下台、實現國民主權、開展全面抵抗運動、全民緊急行動）。中新社
當地時間12月4日，韓國民眾在光化門廣場示威。圖為示威現場。（標語大意：譴責違憲的緊急戒嚴、引起內亂的尹錫悅下台、實現國民主權、開展全面抵抗運動、全民緊急行動）。中新社

韓國總統尹錫悅今晚突然宣布實施戒嚴後，數以百計抗議群眾聚集國會外頭，冒著嚴寒低溫與警察對峙，不敢相信韓國實施40多年來的第一個戒嚴令，現場響起「彈劾尹錫悅」口號。

法新社報導，其中一名抗議人士大喊：「為什麼我們在一週辛苦工作好幾天後還必須走上街頭？」另一名示威人士說：「就是因為尹錫悅宣布這個毫無意義的戒嚴令，他簡直瘋了！」現場有數以百計的旁觀者高聲附和。

尹錫悅突然宣布實施戒嚴令人不寒而慄，讓人回想起40多年前韓國實施軍事統治的黑暗歲月，當時侵犯人權行為猖獗。

一排排的警察駐守在國會周圍，禁止記者進入韓國得來不易的民主殿堂，抗議群眾揮舞要求尹錫悅下台的標語，現場也有人帶著韓國國旗，「逮捕尹錫悅」與「彈劾尹錫悅」等口號迴盪在夜空中。

48歲的仁川人李珍沃（Lee Jin-wha，音譯）說：「當我聽到這個新聞時，我以為是假消息。我無法相信已經實施戒嚴。」

她說，她出現在現場是為了「保衛我們的民主，不只是為了我們，還有我們的小孩」。

30歲的餐廳員工金恩松（Kim Ene-sol，音譯）說，她聽到這個消息時，「恐懼感湧上心頭」。她說：「我覺得我必須阻止這件事，即使身處險境也在所不惜。」

尹錫悅宣布實施戒嚴時，稱在300席國會中掌握多數的在野陣營是「意圖推翻政權的反國家勢力」。

一名在野黨國會議員向法新社表示，他搭計程車趕到國會對戒嚴令投下反對票，擔憂他會因為戒嚴令下的全面新權力而遭到逮捕。

申昌植（Shin Chang-sik，音譯）說：「尹錫悅宣布戒嚴時已犯下叛亂罪。」

警察今晚駐守在國會大樓，準備逮捕任何試圖攀越柵欄的人。申昌植說，他的一些國會議員同僚被迫攀爬越過柵欄才能對這項決議投票，因為入口都已經被封鎖。

這項決議最後成功通過，迫使尹錫悅宣布解除戒嚴，解嚴消息一出，湧上街頭的群眾爆出一陣歡呼聲。但還是有人不敢信戒嚴已解除。

55歲的林明判（Lim Myeong-pan，音譯）說，尹錫悅決定撤回戒嚴，並未免除他的罪行。

他說：「尹錫悅起初在沒有正當理由下實施戒嚴，本身就犯下嚴重罪行。他為自己因此遭彈劾鋪路。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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