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尹錫悅實施戒嚴引發朝野譴責 執政黨要求防長下台
韓國執政黨國民力量黨（People Power Party）黨魁韓東勳（Han Dong-hoon）促總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）解釋宣布實施戒嚴令的「不幸」決定，並要求將國防部長立即解職。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，韓東勳今晨在對記者的聲明中指出：「作為執政黨，我們對社會公眾深感抱歉。」
他說：「總統必須直接且徹底地對這個不幸局面做出解釋。對實施這次戒嚴令提出建議的國防部長應立即被解職，並須嚴格追究所有相關人士的責任。」
國民力量黨對總統實施戒嚴令第一時間就表示反對，稱此舉違憲。
韓國反對派共同民主黨（Democratic Party）國會領袖朴贊大（Park Chan-dae）指出，總統無法避免因宣布戒嚴的「叛國罪」指控，並要求尹錫悅「立即下台」。
朴贊大表示：「儘管戒嚴令已解除，（尹錫悅）還是無法逃避叛國罪指控…他必須下台。」
尹錫悅昨晚宣布實施戒嚴令後，招致各方譴責，並戲劇性升高與共同民主黨間的爭端。
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