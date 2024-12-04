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尹錫悅戒嚴惹怒韓最大工會！號召無限期罷工 直到尹政權終結
南韓結束6小時史上最短命戒嚴令後，引發強烈民怨，南韓最大工會聯合會表示，當地時間4日早上8時進行無限期大罷工，直到總統尹錫悅下台為止。
南韓「民主勞動組合總聯盟」（KCTU）4日凌晨透過新聞稿指出，總統尹錫悅在「權力危機」之下，竟以戒嚴這種反民主的荒唐措施，承認自己的獨裁，該聲明稿更以「叛國罪」指責尹錫悅的行為。
新聞稿稱，民主勞動組合總聯盟將與人民並肩作戰，帶頭讓尹錫悅立即下台，稱KCTU成員將根據罷工指導方針停止工作，要求尹錫悅以叛國罪下台，並在全國範圍內採取緊急行動，以進行社會改革和實現人民主權。
KCTU表示，位在首都圈的成員將在當地時間早上9時集合於首爾光化門，各地總工會成員則在指定地點集合，「以此次戒嚴為契機，宣告尹錫悅的終結」。
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