整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注。儘管此次戒嚴在約6小時後，便以尹錫悅宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊而畫下句點，仍對南韓社會與經濟造成不小影響。尹錫悅突宣布戒嚴令的目的為何？此舉是否會成為壓垮其政治生涯的最後一根稻草？《聯合新聞網》帶你一次了解南韓戒嚴事件始末。

深夜無預警發布「緊急戒嚴令」

南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅於3日深夜10時，在首爾龍山總統府召開的記者會上發表了緊急談話，宣布自晚間11時起實施緊急戒嚴令，表示此舉是為了「剷除從北（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序」，並強調「這是不可避免的措施，以確保人民的自由和安全，以及國家的永續性，免受反國家勢力企圖推翻體制的活動，並將一個正確的國家傳遞給後代」。

尹錫悅在緊急電視演講中，將在野勢力稱為「策畫叛亂的反國家活動」，他指出，國會在現任政府上任後已提出22件針對政府官員的彈劾案，且有10件是在今年6月選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的狀況」。

根據韓聯社報導，南韓國防部表示，國防部當天下午召開全軍指揮官會議，指示全軍加強緊急戒備及應對態勢。

國會議員一致要求解嚴

南韓群眾在國會周邊聚集，抗議總統尹錫悅違法實施戒嚴。圖／美聯社

尹錫悅發布戒嚴令後，南韓最大在野黨「共同民主黨」痛斥此舉違憲，並呼籲民眾前往國會大樓，維護國會尊嚴。大批民眾在得知消息後於媒體上抨擊尹錫悅，更有不少人聚集在首爾南韓國會大樓外，要求解嚴。

當地時間4日凌晨1時，南韓國會在議長禹元植主持下召開緊急會議，300名國會議員有190名到場，在場議員不分朝野黨派，一致投下贊成票要求總統尹錫悅解除戒嚴。

而根據南韓憲法第77條第5款規定，「當國會請求解除戒嚴令，且經多數登記議員同意，總統應解除戒嚴令」。

凌晨4時半，尹錫悅以電視直播表發表講話，宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，稱當時的初衷是「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力」，接著要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段，令國家系統陷入癱瘓的行為。史上最短命的6小時戒嚴至此畫下句點。

南韓總統尹錫悅4日早上宣布解除戒嚴。歐新社

尹不下台 在野將啟動彈劾程序

共同民主黨批評尹錫悅的戒嚴令，稱這是叛亂行為，構成彈劾理由，黨鞭朴贊大發聲明出，尹錫悅「無法逃避叛國罪的指控」，稱尹錫悅無法再正常治理國家，呼籲他應該立即下台。

韓聯社報導，由共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨約40名國會議員組成的「彈劾尹錫悅國會議員聯盟」，4日在國會召開記者會呼籲立即彈劾內亂犯首腦尹錫悅。聯盟的共同代表黃雲夏表示，「各政黨應迅速協商，在今天就提交彈劾案。提交後，國會需在24至72小時內通過，應集中精力以最快速度凍結總統的職務」。

若彈劾案成立，這將是繼朴槿惠2016年遭國會彈劾後，8年後南韓再有總統遭彈劾下台。

國會禁國防部人員、軍警進入

韓聯社報導，南韓國會事務總長金敏基4日召開記者會表示，自從尹錫悅頒布戒嚴令後，多達280名戒嚴部隊分2次闖入國會議事堂。

金敏基說，從今天起，全面禁止國防部人員及軍警進入國會，稱這是保護議員人身安全及確保國會運作的緊急措施。

南韓戒嚴部隊3日晚奉命試圖衝入國會時，遭國會工作人員和民眾用滅火噴霧阻擋，雙方發生衝突。(美聯社) 南韓國會議員設置路障阻擋戒嚴軍進入。（路透）

2因素剖析尹錫悅宣布戒嚴脈絡

尹錫悅表示，他是採取行動捍衛國家的自由民主免受「反國家勢力」影響、剷除親北韓勢力，但沒有透露任何細節。

此舉雖出乎意料，但尹錫悅宣布戒嚴之前，正因預算而與在野的共同民主黨吵得沸沸揚揚。

共同民主黨從明年度677兆韓元預算中削減了4.1兆韓元（約新台幣943億元），讓尹錫悅不滿地說「對國家核心運作至關重要的所有關鍵預算」都被削減。

國安會前副秘書長楊永明則指出，尹錫悅惹出這麼大鬧劇有2個因素：一是其夫人涉貪醜聞，二是朝小野大的局勢。尹錫悅是學法律出身的，他把反對黨提出彈劾，凍結刪減預算的行動視為國家緊急狀態，顯示這個人完全沒有民主法治的素養。

南韓總統尹錫悅於3日宣布緊急戒嚴，並任命參謀總長、陸軍上將朴安洙（音譯）為戒嚴司令後發布第一號公告，是南韓歷史上第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。

據報導，韓國戒嚴法將戒嚴分為緊急戒嚴及警備戒嚴，警備戒嚴是在國家緊急狀態下，單靠一般行政機關無法確保社會秩序時，為維護公共安寧與秩序而宣布的戒嚴，上一次警備戒嚴是在朴正熙執政期間的1979年10月，釜山地區因釜馬民主抗爭戒嚴過9天。

而南韓前一次進入緊急戒嚴狀態，是在約43年前，時任韓國總統朴正熙遇刺後，代理總統崔圭夏在1979年10月27日對濟州島以外全國地區下達緊急戒嚴令，持續440天後在1981年1月24日解除，期間發生雙十二政變、光州民主化運動、517政變等重大政治事件。

戒嚴司令權力有哪些？

據韓國戒嚴法規定，宣布戒嚴後，總統任命的戒嚴司令將負責監督戒嚴事務，全國行政機關、司法機關都受戒嚴司令指揮監督。戒嚴期間除可對憲法保障的部分公民權利加以限制，還可能下令實施宵禁。戒嚴司令在行動需要狀況下，可破壞或燒毀公民擁有財物；也可下令調查、登記或禁止軍需物資出口。

戒嚴令管控民眾6大措施

延伸閱讀 南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 逾40年來首見

此次突如其來的戒嚴，喚起不少人對南韓過去政變的記憶，由雙十二政變事件改編、上月底甫獲得青龍獎最佳影片的南韓電影 《12.12：首爾之春》也再次引起群眾討論。

《12.12：首爾之春》於2023年上映，是首部根據雙十二政變事件改編的影片。回顧這起於1979年12月12日發起的政變，時任南韓總統朴正熙於1979年10月底，遭中央情報部部長金載圭槍殺身亡後，南韓進入以崔圭夏為代理總統的過渡時期，當時擔任國軍保安司令官與戒嚴司令部合同搜查本部長的全斗煥，負責調查朴總統刺殺事件。

當時，全斗煥組織的秘密團體「一心會」在軍隊內聲勢浩大，他藉此「以下犯上」，於12月12日，動員武裝6,000名武裝兵力，直搗並佔領國防部與其他軍事機構，並逮捕上司，也就是戒嚴司令官鄭昇和。最終，鄭被以協助金載圭殺害朴正熙總統為由，判刑10年。

圖為1978年仍為將領的全斗煥。美聯社

南韓總統尹錫悅於凌晨解除戒嚴令，華府稍早表示，事前沒有收到尹錫悅會宣布戒嚴的消息。美國副國務卿坎伯表示，美方嚴重關切，希望能有遵循法治的解決方案，並指出總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文與國務卿布林肯都已聽取最新狀況的簡報，且美韓各層級官員都保持積極溝通狀態。

美國國防部則宣布推遲原定4日至5日在華府舉行的韓美核諮商小組（NCG）第四次會議和第一次兵棋推演（TTX）。韓聯社指出，此舉或與南韓總統尹錫悅的短命戒嚴令有關。

日本首相石破茂今天也表示「正以格外關心的態度關注此事」。日媒指出，這起事件恐影響石破茂訪韓。

而面對南韓政局動盪，國安局局長蔡明彥表示，針對其不穩定情勢，以及對南韓國內的社會安全秩序是否不穩，進而影響國人赴韓安全，國安局都將持續掌握。

至於國人赴韓旅遊是否受影響，交通部觀光署4日指出，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓之自由行及旅行團行程依然照常進行。

經濟面：韓元大貶、韓股震盪

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令、國會表決要求撤回後，目前政治局勢依然不明朗，連帶重創韓元兌美元匯價，大貶2.7%至2009年3月以來最低，在財政部表示將注入「無限流動性」到市場後，韓元貶幅一度收斂，但之後又回落，貶1.7%至1,430.21韓元。三星電子在倫敦掛牌的股票暴跌7.5%。

據韓聯社報導，KOSPI（南韓綜合股價指數）在開盤瞬間跌破2500點大關，報2450.76點，較前一交易日大跌49.34點，跌幅1.97%，隨後跌幅收窄，在2470點附近波動。

截至當地時間4日上午9時22分，KOSPI報2473.39點，較前一交易日下跌26.71點，跌幅達1.07%。

社會面：最大工會號召罷工

南韓結束6小時史上最短命戒嚴令後，引發強烈民怨，南韓最大工會聯合會「民主勞動組合總聯盟」（KCTU）表示，當地時間4日早上8時進行無限期大罷工，直到總統尹錫悅下台為止。

政治面：要求防長下台、高階幕僚請辭

韓國執政黨「國民力量黨」黨魁韓東勳，4日晨在對記者的聲明中指出，「作為執政黨，我們對社會公眾深感抱歉」，並促總統尹錫悅解釋宣布實施戒嚴令的決定，要求將國防部長立即解職。

而韓聯社最新消息，尹錫悅的幕僚，南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩、南韓國家安保室長申源湜及多名高階幕僚，在4日上午已宣告請辭。