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南韓戒嚴頒「6大禁令」 醫見第5點笑了：用軍法解決罷工問題

聯合新聞網／ 綜合報導
戒嚴司令部發布最新第一號公告「6大禁令」。圖為南韓總統尹錫悅。（美聯社）
戒嚴司令部發布最新第一號公告「6大禁令」。圖為南韓總統尹錫悅。（美聯社）

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，並任命陸軍參謀長朴安秀，擔任戒嚴司令，在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊，引起國際輿論譁然。耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書貼出南韓發布的戒嚴「6大禁令」，忍不住說道：「看到第5點真的笑了。」

根據中央社報導，南韓總統尹錫悅突然宣布實施緊急戒嚴令，並發布戒嚴公告，包含以下6大要點：

一、禁止所有政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會及示威活動。

二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，並且禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

三、所有媒體和出版物均受戒嚴管制。

四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，若有違法行為，將按照戒嚴法處罰。

六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施，盡量減少對日常生活帶來的不便。

對於「6大禁令」，耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書發文，表示「看到第5點真的笑了，軍法解決南韓醫師罷工問題」。

尹錫悅於南韓當地時間3日晚間10時左右無預警宣布緊急戒嚴，但國會在4日凌晨1時表決通過解除戒嚴，尹錫悅表示信守國會表決結果，已於清晨4時宣布解嚴。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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