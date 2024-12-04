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南韓戒嚴令起火點是她？蔡正元批尹錫悅「太幼稚」恭喜台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，最終戒嚴僅維持6小時便落幕。(路透)
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，最終戒嚴僅維持6小時便落幕。(路透)

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間無預警宣布11時起緊急實施戒嚴令，引起國際關注。但在約6小時後，南韓國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴，尹錫悅也表示他將取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

對此，前立委蔡正元在臉書發文表示，尹錫悅此舉的「起火點」，就是他那位「收受賄賂引發眾怒，產生一連串的政爭」的老婆。

蔡正元認為尹錫悅是想在自己的執政垮台前，通過戒嚴實行個人獨裁，屬於「假戒嚴，真政變」，同時趁機「保他的老婆過關」，但反而越搞越慘。

蔡正元分析，尹錫悅下達戒嚴令就是為了關閉國會，但沒想到韓國國會議員不服氣，緊急召開集會廢除戒嚴令。現場的軍警不阻擋，讓議員們成功爬牆進入議場則表明軍警不敢介入的態度。對此他直言「不是軍人集團出身的尹錫悅，實在太幼稚了」。

蔡正元也預測尹錫悅將有悲慘的下場，「南韓宣布戒嚴的總統有好幾位，每一位的下場都很淒涼」，認為尹錫悅接下來將面臨被彈劾、起訴、判刑並入獄的結局。

同時，蔡正元也「恭喜」台積電，認為尹錫悅幫忙剷除了一位對手，「恭喜南韓和三星，你們終於有了滅亡的機會」。

南韓 尹錫悅

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