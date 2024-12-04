快訊

律師洩密毒販70萬元交保 意外發現與台版柬埔寨案有牽連

被害家屬想問廢死大法官：什麼叫最嚴重之罪

美對韓旅行警示不變 屬第一級「行使常規預防措施」

中央社／ 華盛頓3日專電

南韓總統尹錫悅今天無預警宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國國務院中午對此表示，對南韓旅行警示不變，仍是第一級「行使常規預防措施」。美國駐南韓大使館則呼籲在南韓的美國公民關注事件發展。

美國駐南韓大使高德柏格（Philip Goldberg）今天在戒嚴令發布後推文，大使館及國務院正密切關注尹錫悅最新宣布的戒嚴令。局勢仍在變化中，請當地美國公民留意新聞。國務院副發言人巴特爾（VedantPatel）下午舉行記者會時指出，對南韓旅行警示不變。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。

巴特爾同時呼籲在南韓的美國公民持續與大使館及國務院保持聯繫，大使館也為公民提供24小時的緊急熱線服務。

他說，雖然尹錫悅並未事先通知美國將宣布戒嚴，但美國與南韓的關係堅如磐石，南韓仍然是印太區域的重要夥伴。

對於美國是否希望尹錫悅及軍方尊重國會解除緊急戒嚴的投票結果，巴特爾重申，盼事件能夠以和平且符合法治的方式解決，「（南韓）立法機構通過的議案，當然符合該國的法律」。美國現在盡可能地收集資訊，持續關切當地情勢。

巴特爾不願透露美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）是否已與南韓對口對話、美方對南韓傳遞的訊息為何，及尹錫悅宣布戒嚴是否影響南韓受美國核保護傘保護等提問，只重申美方高度關注事態發展，持續與南韓對口接觸。

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

南韓戒嚴 美國表示嚴重關切

6小時鬧劇 南韓凌晨解除戒嚴 韓元和iShares MSCI南韓ETF跌幅縮

接下來會怎樣？南韓戒嚴令不確定性擊沉韓元 也牽動全球經濟前景

南韓軍方：將繼續執行戒嚴令直到總統宣布解除

相關新聞

最快今天動手！南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。南韓最大在野...

南韓6小時戒嚴惹民怨 路透：恐成壓垮尹錫悅的最後一根稻草

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊。路透報導，這...

史上最短戒嚴！尹錫悅稱初衷是為「拯救國家」 白宮表示鬆一口氣

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布11時起緊急實施戒嚴令，經過約6小時後，在4日凌晨4時半宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍...

南韓戒嚴令起火點是她？蔡正元批尹錫悅「太幼稚」恭喜台積電

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間無預警宣布11時起緊急實施戒嚴令，引起國際關注。但在約6小時後，南韓國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴，尹錫悅也表示他將取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

南韓戒嚴 美國表示嚴重關切

美國副國務卿坎伯表示，南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，美國「嚴重關切」，希望能有遵循「法治」的解決方案。

6小時鬧劇 南韓凌晨解除戒嚴 韓元和iShares MSCI南韓ETF跌幅縮

南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴大約六小時後，於凌晨撤銷了戒嚴令。南韓參謀長聯席會議表示，為了執行戒嚴而調動的部隊已返回基地。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。