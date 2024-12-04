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史上最短戒嚴！尹錫悅稱初衷是為「拯救國家」 白宮表示鬆一口氣
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布11時起緊急實施戒嚴令，經過約6小時後，在4日凌晨4時半宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，尹錫悅發表談話稱，宣布戒嚴是為了「拯救國家」。
韓聯社報導，尹錫悅4日凌晨4時半在首爾龍山總統府以電視直播表發表講話，表示已撤走戒嚴部隊，稱當時是以「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊，並要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段，令國家系統陷入癱瘓的行為。
對此，白宮國家安全委員會發言人表示，對南韓總統尹錫悅解除戒嚴令感到鬆一口氣，強調民主是美韓聯盟的基礎，會持續監察情況。
華府稍早表示，事前沒有收到尹錫悅會宣布戒嚴的消息。副國務卿坎伯表示，美方嚴重關切，希望能有遵循法治的解決方案。
正在安哥拉訪問的總統拜登稍早表示，未聽取全面簡報，拒絕發表意見。
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