南韓國會投票解除戒嚴 美國務院：應獲遵守
南韓總統尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國國務院今天對此表示，嚴正關切南韓的事態發展，盼危機能夠按照法治和平解決。一個國家的法律應該獲得遵守，這包括國會投票通過的結果。
尹錫悅當地時間3日宣布戒嚴，戒嚴軍也破窗進入國會大廳，封鎖出入口。但在戒嚴軍進入國會大廳不久後，已經在場內的國會議員便完成投票，全員通過解除緊急戒嚴。
被問到美國是否認為南韓應根據國會投票結果廢除戒嚴令時，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）下午在記者會指出，「我們當然希望及期盼特定國家的法律及規定獲得該特定國家遵守」。
「最終，我們希望見到這些政治爭端依照法治和平解決。當然，立法機構這樣的投票符合這種做法」。
美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上午出席活動致詞時，開場就強調美方正試圖與南韓在美國或首爾的各層級對口接觸；美國總統、國家安全顧問以及國務卿已經接獲事態簡報，也不斷評估局勢發展。
「我要強調的是，我們與南韓的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定地支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。
尹錫悅於當地時間4日宣布解除戒嚴。
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