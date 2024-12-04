美國事前不知南韓要戒嚴 密切關注局勢發展

針對南韓戒嚴，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端能以和平且合法的方式解決。

南韓總統尹錫悅當地時間3日晚間11時宣布實施緊急戒嚴令，宣稱這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，不久後遭到南韓國會投票反對；最新狀況為尹錫悅發表聲明宣布解除戒嚴令。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行記者會說明，美方事前不知尹錫悅的行動，現正關注事態發展，也與韓國方面保持聯繫。

被問到是否支持南韓依據國會表決結果解除戒嚴狀態，巴特爾表示，美國當然希望看到該國遵守該國法令，最終，美國希望看到政治爭端以和平且合法的方式解決，而立法機關的表決也符合這樣的做法。

坎伯表示，美國總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與國務卿布林肯（Antony Blinken）都已聽取最新狀況的簡報，且美韓各層級官員都保持積極溝通狀態。

坎伯表示，在南韓的不確定時期，美國與南韓站在一起。