信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）今天表示他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

路透社報導，尹錫悅於當地時間昨夜10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反對國家勢力」。抗議民眾聚集在國會建築外圍之際，對戒嚴令感到怒不可遏的國會議員，投票表決解除戒嚴。

尹錫悅突然宣布緊急戒嚴，目標是針對他的政敵；不過，在國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴。

根據韓國法律，一但國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴；連尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨也呼籲他解除戒嚴。