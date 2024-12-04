聽新聞
0:00 / 0:00

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅表示，他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令。（路透）
南韓總統尹錫悅表示，他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令。（路透）

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）今天表示他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。

路透社報導，尹錫悅於當地時間昨夜10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反對國家勢力」。抗議民眾聚集在國會建築外圍之際，對戒嚴令感到怒不可遏的國會議員，投票表決解除戒嚴。

尹錫悅突然宣布緊急戒嚴，目標是針對他的政敵；不過，在國會議事堂內的190名議員全票通過解除戒嚴。

根據韓國法律，一但國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴；連尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨也呼籲他解除戒嚴。

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

南韓戒嚴 美國國務院：尹錫悅未事先通知

為解除南韓緊急戒嚴令 議員翻牆返回國會上演動作片

綠營附和尹錫悅戒嚴又急刪文 國民黨轟煽動「挺戒嚴」

南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

相關新聞

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）今天表示他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議

美國事前不知南韓要戒嚴 密切關注局勢發展

針對南韓戒嚴，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端能以和平且合法的...

南韓軍方：將繼續執行戒嚴令直到總統宣布解除

BBC引述南韓國營電視台報導，南韓軍方4日表示，軍方將繼續執行戒嚴令，直到尹錫悅總統宣布解除。

南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

韓聯社報導，南韓國會4日召開會議，表決通過要求解除戒嚴的決議案，決議通過後，國會議長禹元植宣布戒嚴令無效。

反制尹錫悅：南韓國會緊急投票過半支持「解嚴」，宣告戒嚴無效

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜突發宣告戒嚴後，震驚韓國社會與政界。按照南韓的法律規定，總統在宣布戒嚴之後按照程序應立即通知國會，由議員投票決定是否解除。就在戒嚴令宣告的一小時後左右，緊急動員的國會共有190名議員出席，最後全體190人一致通過「贊成解除戒嚴」——因此就法律程序上，尹錫悅的戒嚴令應當立即取消。南韓國會辦公室也正式宣告：「解除戒嚴決議通過，戒嚴令宣告無效」。

南韓總統尹錫悅晚間發布「緊急戒嚴令」 為剷除親北韓勢力

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。