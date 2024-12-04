為解除南韓緊急戒嚴令 議員翻牆返回國會上演動作片

中央社／ 東京4日專電

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，國會議長禹元植下令召開全體緊急會議，國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥，試圖阻止軍隊進入國會。另一方面，在野黨議員迅速集結到議場，有些議員甚至翻越圍牆進入國會，場面十分混亂。

韓媒報導，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，有權阻止戒嚴令的國會周邊陷入混亂。在野黨議員紛紛趕來國會議事堂準備投票，已經到場的議員則焦急等待因為國會警衛隊封鎖出入口而來不及趕到的同僚。

在當地時間凌晨0時左右，持槍的武裝戒嚴部隊抵達國會周邊。儘管警方阻止部隊進入國會，但戒嚴部隊依舊嘗試從正門和後門進入，發現部隊人員動作的國會工作人員和一般民眾立即聚集起來、組成防線，現場不時傳出尖叫與咒罵聲。

戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃開闢入口。他們打破位於主樓2樓，執政黨國民力量黨代表（黨魁）辦公室的玻璃後闖入，再次與一般民眾在走廊展開對峙。

國會工作人員和民眾噴灑滅火器來阻止部隊，但戒嚴部隊仍繼續朝議場推進。工作人員在議場門口組成3排人牆，來阻止部隊進入。

尹錫悅在當地時間10時20分宣布緊急戒嚴令之後，共同民主黨等在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。國會出入口被警方控制之後，有議員甚至翻越圍牆進入國會，許多人面露震驚和憤怒神情，就連尹錫悅所屬的國民力量黨也將此次宣布戒嚴視為「違憲、違法」。

根據韓國憲法第177條第5項，如果國會過半數議員表決通過解除戒嚴，則戒嚴可以解除。在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，各政黨立即下達緊急動員。由於共同民主黨在國會人數過半，只要所有議員聚集到議場，就可以立刻解除戒嚴。

共同民主黨代表李在明在社群媒體直播號召，「請迅速前來國會，守護民主主義的最後堡壘，守護國會。」

然而，由於國會警衛隊在出入口設立路障，在野黨與警方一度爆發衝突，隨後有議員翻過圍牆，陸續進入國會。截至晚間11時30分，約有60、70人聚集到議場，只要滿足人數要求就能進行表決。

到達國會的在野黨議員都無法掩飾憤怒和感到荒唐的神情。有議員和安全抵達的同僚握手致意，彼此感嘆「這是現實嗎？」、「他到底想做什麼？」，現場憤怒的情緒高漲。

最終韓國國會連夜舉行會議，在緊急戒嚴令宣布的2小時30分鐘內採取行動，由190名在場議員全票通過解除戒嚴令的決議案。

解除戒嚴令的決議案通過後，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。禹元植表示，「一旦國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴。」他還發出警告，要求「所有進入國會內的軍警立即撤離。」

南韓 尹錫悅

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