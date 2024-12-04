南韓國會表決解除戒嚴 在野黨批尹錫悅反民主、違憲

南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布緊急戒嚴，甚至派出戒嚴軍直搗國會大廳，但已在國會議事堂內的190名議員仍順利表決通過解除戒嚴，使戒嚴令無效，尹錫悅也挨批反民主、違憲。

尹錫悅3日晚間10時25分左右突襲宣布緊急戒嚴，任命陸軍參謀總長朴安洙（音譯）為戒嚴司令，並發布戒嚴公告，內容包括要求一切國會與政黨活動立即停止，戒嚴軍也在凌晨零時後破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突。

但在戒嚴軍進入國會大廳不久後，已經在場內的190名國會議員便完成投票，全員通過解除緊急戒嚴，國會議長禹元植在台上宣布「現在緊急戒嚴令無效」，要求進入國會的所有軍隊立刻退出。

禹元植也透過直播安撫民眾，「各位國民可以安心，國會將與國民一同守護民主」。

尹錫悅今晚發表緊急談話，主張在野黨藉由彈劾現任政府官員及大幅削減明年度預算，玩弄國政，為剷除這些「親北韓叛國勢力」，他宣布緊急戒嚴。但戒嚴令公布後，立即招來在野各黨國會議員及各地公民團體抨擊。

批評意見包括認為尹錫悅政府「瘋了」、無法相信21世紀的南韓會出現緊急戒嚴狀態，認為尹錫悅為了自己的政治前景將人民打為反國家勢力，甚至要求尹錫悅為此次事件下台負責。

南韓最大在野黨共同民主黨主席李在明於國會通過解除戒嚴後發表立場，指出尹錫悅這次宣布緊急戒嚴，「並不符合憲法及戒嚴法規定的實質要件，是違法、違憲行為」。他說明，宣布緊急戒嚴前應經過國務會議決議，但這次並未按照此程序進行，「包括宣布後的所有命令都是違憲、無效、違法」。

南韓國會在今天凌晨1時表決通過解除戒嚴，總統依法應立即宣布解除，但總統辦公室至凌晨2時為止，仍未發表任何立場。