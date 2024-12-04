美國務院：與南韓各層級對口接觸中 盼爭端和平解決
南韓總統尹錫悅今天突然宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國副國務卿康貝爾對此表示深感關切，並說正試圖與南韓各層級的對口接觸，盼任何政治爭端都能照法治和平解決。
康貝爾（Kurt Campbell）上午在國務院出席大阪世博美國館吉祥物公布活動時，表示美國總統、國家安全顧問以及國務卿已經接獲事態簡報，也不斷對局勢的發展進行評估。
「我要強調的是，我們與南韓的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定地支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。
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