美國務院：與南韓各層級對口接觸中 盼爭端和平解決

中央社／ 華盛頓3日專電

南韓總統尹錫悅今天突然宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國副國務卿康貝爾對此表示深感關切，並說正試圖與南韓各層級的對口接觸，盼任何政治爭端都能照法治和平解決。

康貝爾（Kurt Campbell）上午在國務院出席大阪世博美國館吉祥物公布活動時，表示美國總統、國家安全顧問以及國務卿已經接獲事態簡報，也不斷對局勢的發展進行評估。

「我要強調的是，我們與南韓的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定地支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

南韓宣布緊急戒嚴 日本政府人士：相當震驚

南韓戒嚴 美國表示嚴重關切

接下來會怎樣？南韓戒嚴令不確定性擊沉韓元 也牽動全球經濟前景

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 逾40年來首見

相關新聞

南韓總統尹錫悅晚間發布「緊急戒嚴令」 為剷除親北韓勢力

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。

反制尹錫悅：南韓國會緊急投票過半支持「解嚴」，宣告戒嚴無效

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜突發宣告戒嚴後，震驚韓國社會與政界。按照南韓的法律規定，總統在宣布戒嚴之後按照程序應立即通知國會，由議員投票決定是否解除。就在戒嚴令宣告的一小時後左右，緊急動員的國會共有190名議員出席，最後全體190人一致通過「贊成解除戒嚴」——因此就法律程序上，尹錫悅的戒嚴令應當立即取消。南韓國會辦公室也正式宣告：「解除戒嚴決議通過，戒嚴令宣告無效」。

南韓軍方：將繼續執行戒嚴令直到總統宣布解除

BBC引述南韓國營電視台報導，南韓軍方4日表示，軍方將繼續執行戒嚴令，直到尹錫悅總統宣布解除。

南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

韓聯社報導，南韓國會4日召開會議，表決通過要求解除戒嚴的決議案，決議通過後，國會議長禹元植宣布戒嚴令無效。

南韓戒嚴 美國表示嚴重關切

美國副國務卿坎伯表示，南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，美國「嚴重關切」，希望能有遵循「法治」的解決方案。

接下來會怎樣？南韓戒嚴令不確定性擊沉韓元 也牽動全球經濟前景

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令、國會表決要求撤回後，目前局勢依然不明朗，重創韓元兌美元匯價，大貶2.7%至2009年來最低，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。