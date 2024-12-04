南韓宣布緊急戒嚴 日本政府人士：相當震驚
南韓總統尹錫悅昨天晚間突然宣布實施緊急戒嚴令，日媒報導，日本政府相關人士表示，「相當令人震驚，將密切關注今後局勢」。
共同社、讀賣新聞、 日本放送協會（NHK）報導，駐韓日本大使館3日晚間對留韓日本人發出電子郵件，指出「目前（戒嚴令的）具體措施不明，請留意今後發表的公告。」外務省官員表示，「希望能確保日本國民的安全。」
報導稱，日本政府相關人士說，對於尹錫悅突然宣布實施緊急戒嚴令感到十分震驚，「本來就一直在關注他要如何克服低支持率的問題，但沒想到他竟然會採取這樣的方式。」
外務省相關人士表示：「究竟發生了什麼事，目前還不清楚詳情，但宣布戒嚴是非常嚴重的事情。」
尹錫悅的5年總統任期在今年11月10日來到中間點，但他近來因為妻子金建希不當干預國會補選事件引發疑慮，民調顯示，尹錫悅的支持率來到創新低的17%。
目前南韓國會由最大在野黨共同民主黨占有過半數席次。11月下旬，明年度的部分預算案遭到在野黨削減，此外在野黨還試圖對檢察官與政府官員發動彈劾。尹錫悅被認為是無法繼續忍受在野黨攻勢，而決定採取「緊急戒嚴令」的極端手段。
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