南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜突發宣告戒嚴後，震驚韓國社會與政界。按照南韓的法律規定，總統在宣布戒嚴之後按照程序應立即通知國會，由議員投票決定是否解除。就在戒嚴令宣告的一小時後左右，緊急動員的國會共有190名議員出席，最後全體190人一致通過「贊成解除戒嚴」——因此就法律程序上，尹錫悅的戒嚴令應當立即取消。南韓國會辦公室也正式宣告：「解除戒嚴決議通過，戒嚴令宣告無效」。

2024-12-04 00:41