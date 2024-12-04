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南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

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南韓緊急戒嚴 北市議員曝南韓狀況：警車呼嘯店家提早關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常解戒，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。圖／柳采葳提供
目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常解戒，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。圖／柳采葳提供

韓國總統尹錫悅3日晚間發表緊急談話，宣布韓國實施緊急戒嚴令。目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，也越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常緊張，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。

議員柳采葳說，剛剛第一時間得知尹錫悅發表緊急戒嚴令時，當時她人正在餐酒館用餐，她還問店員怎麼回事？問店員會不會覺得緊張？不過一開始南韓人一點都不覺得緊張，甚至覺得這是假訊息，他們平常就是這樣，覺得這不是真的，甚至表示他們平常都是這樣的狀況，平常就是這樣，並且質問訊息是哪邊得來的。

不過當總統尹錫悅緊急戒嚴令的訊息新聞推播一出來，許多外國人紛紛離開，現在南韓街上儘管沒有看到有坦克車，不過每條街幾乎都是警車，許多店面也都提早關門，已經有感覺，現在南韓的狀況有多緊張。

南韓 尹錫悅

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