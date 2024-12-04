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南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

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南韓戒嚴...北市議員直擊第一現場 人車稀少、餐廳客人馬上買單走人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議員鍾沛君目前人正在韓國釜山，她表示，外頭目前人車稀少，得知消息自己正在用餐，隔壁客人聽聞戒嚴馬上買單離開。圖／鍾沛君提供
南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議員鍾沛君目前人正在韓國釜山，她表示，外頭目前人車稀少，得知消息自己正在用餐，隔壁客人聽聞戒嚴馬上買單離開。圖／鍾沛君提供

南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議員鍾沛君目前人正在韓國釜山，她表示，外頭目前人車稀少，得知消息自己正在用餐，隔壁客人聽聞戒嚴馬上買單離開，但與當地店員對話時，店員態度卻沒很震驚，還一度確認新聞真實性，可見相關訊息非第一次收到。

鍾沛君表示，晚上用餐到一半突然看到新聞訊息推播，非常震驚，甚至與隔壁桌客人閒聊到這件事，並表示可能會影響政界變動時，對方馬上買單離開餐廳，但進一步詢問店員並出示首爾街頭出現坦克車照片時，餐廳店員並未感到太震驚，而是先詢問照片來源，是否是真的，「顯見對於相關訊息已非常頻繁」。

鍾沛君說，不確定是否因戒嚴影響，目前釜山外的街頭人、車都非常稀少，但戒嚴從目前來看對於南韓民間的生活、經濟都已經造成劇烈的變動。

南韓 尹錫悅

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