尹錫悅深夜宣布戒嚴 學者指：恐是針對國內政爭而來

韓國3日晚間宣布戒嚴，清華大學兼任助理教授何志勇解析，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴恐是針對國內政爭。正值美國總統當選人川普規畫美朝領袖會面，尹錫悅放的火，能否燒起來，外在環境限制多。

韓國當局3日深夜突然宣布戒嚴，尹錫悅表示，戒嚴令是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，並且準備要「剷除那些不擇手段的親北韓勢力」。然而，尹錫悅夫人金建希涉嫌收賄、炒股與干政，重挫尹錫悅支持度，也令尹錫悅深陷彈劾危機。因此，有學者認為，尹錫悅宣布戒嚴，是否為國內政爭而來？

何志勇說，依韓國憲法規定，總統發布戒嚴令後，如獲過半國會議員投票反對，便可要求總統解除戒嚴。

何志勇指出，目前，最大在野黨共同民主黨擁有過半席次。但戒嚴令禁止一切政治集會，包括國會集會。如今，連執政黨黨魁也認為，尹錫悅以北韓勢力滲透國會為由，宣布戒嚴是錯誤的。

何志勇分析，不禁令人好奇，戒嚴是對國內政爭的「先發制人」（preemption），以避免彈劾？

何志勇提到，另一方面，「川普2.0」也正規畫，和北韓領導人金正恩會面，對俄烏戰爭也好、朝鮮半島穩定也好，都是正面發展。尹錫悅這把火，燒不燒得起來？外在環境限制頗多。