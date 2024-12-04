快訊

南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

尹錫悅宣布緊急戒嚴 國會嚴格管制出入

中央社／ 首爾3日專電

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布緊急戒嚴。韓媒報導，在野黨支持者等100多名民眾聚集在國會前要求「開放國會」引發混亂，國會議事堂也限制出入。

韓媒News1報導，尹錫悅宣布緊急戒嚴約30分鐘後，國會警衛隊就將出入口封鎖，位於首爾市汝矣島的國會議事堂一帶相當擁擠混亂。報導稱，國會議長禹元植及部分朝野議員、記者已進入國會，但出入口遭封後，未能進入國會的議員及記者都被攔在外面。

隨著現場抗議不斷，經過身分確認後，被攔下的議員及記者才得以進入國會。最大在野黨共同民主黨等在野黨議員在緊急戒嚴宣布後都快速前往國會，在11時20分左右召開緊急議員總會。

親保守派的朝鮮日報報導，國會議事堂正嚴格管制人員出入，雖有百餘名民眾聚集在國會前，但僅有部分民眾與警衛隊發生推擠，並無嚴重衝突。

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

韓國戒嚴 陸使館：在韓公民謹慎發表政治意見

拿北韓當藉口的政治鬥爭？南韓總統尹錫悅深夜突發宣告：全國緊急戒嚴令

左右派都不挺 法國內閣恐短命解散

陸生「中國台北」引爭議 蘇巧慧批馬英九基金會髮夾彎

相關新聞

南韓總統尹錫悅晚間發布「緊急戒嚴令」 為剷除親北韓勢力

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。

反制尹錫悅：南韓國會緊急投票過半支持「解嚴」，宣告戒嚴無效

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜突發宣告戒嚴後，震驚韓國社會與政界。按照南韓的法律規定，總統在宣布戒嚴之後按照程序應立即通知國會，由議員投票決定是否解除。就在戒嚴令宣告的一小時後左右，緊急動員的國會共有190名議員出席，最後全體190人一致通過「贊成解除戒嚴」——因此就法律程序上，尹錫悅的戒嚴令應當立即取消。南韓國會辦公室也正式宣告：「解除戒嚴決議通過，戒嚴令宣告無效」。

南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

韓聯社報導，南韓國會4日召開會議，表決通過要求解除戒嚴的決議案，決議通過後，國會議長禹元植宣布戒嚴令無效。

南韓突發戒嚴令！國會湧現反對人群集結

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜，突然發表談話，發布南韓全國緊急戒嚴令。尹錫悅表示，戒嚴令是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，並且準備要「剷除那些不擇手段的親北韓勢力」。然而此番發言完全沒有任何細節，所謂的親北韓勢力、以及受到什麼威脅，都沒有實際內容的說明，戒嚴的具體實施期間和內容，也沒有任何交代，讓南韓全國社會大感錯愕。同時執政黨國民力量黨的黨魁韓東勳，並沒有支持自家總統的說法，韓東勳立即出面表示：「宣布戒嚴是錯誤的，我們將與人民一起反對抵制！」

南韓朝野國會議員 一致投贊成票要求解除戒嚴

BBC報導，南韓國會在議長禹元植主持下，當地時間4日凌晨1時召開緊急會議，300名國會議員有190名到場，在場議員不分朝...

南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

韓聯社報導，南韓國會4日表決通過，要求總統尹錫悅解除戒嚴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。