南韓緊急戒嚴 陸使館提醒在韓中國公民強化安全意識

韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，戒嚴司令官頒布戒嚴布告令，禁止一切政治活動。中國駐韓國大使館隨即於3日23時發布消息，提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發布的政令。

大陸央視記者在韓國國會現場看到，國會已被封鎖，現場發生衝突，上空還有飛機盤旋。

據韓聯社消息，韓國戒嚴司令部3日發布的一號戒嚴令宣布，從當地時間3日23時（台北時間4日零時）起在韓國全境公布以下事項：

一、禁止國會和地方議會的活動，以及政黨活動、政治結社、集會、示威等一切政治活動；

二、禁止否定自由民主主義體制或企圖顛覆的一切行為，禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動；

三、所有媒體及出版物均需接受戒嚴司令部的管控；

四、禁止煽動社會混亂的罷工、怠工及集會行為；

五、包括住院醫生在內的所有罷工或離開醫療崗位的醫療人員，須在48小時內返回崗位並忠實履行職責，違者將依據《戒嚴法》處置；

六、除反國家勢力等企圖顛覆體制的勢力外，將採取措施盡量減少對普通國民日常生活的影響。

對於違反上述戒嚴令者，可以根據大韓民國戒嚴法第9條（戒嚴司令官特別措施權），在沒有逮捕令的情況下進行逮捕、拘禁、扣押搜查，並根據戒嚴法第14條進行處罰。