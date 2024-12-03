南韓民眾反對戒嚴聚集國會外 與軍警衝突

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，以保護自由與憲政秩序。戒嚴司令部立即成立，宣布禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。但反對派議員開始聚集在國會，警察則在國會外與示威者發生衝突。

首爾國會大樓外的畫面顯示，戒嚴令宣布後，軍警隨即前往國會，封鎖入口。但一些示威者立即聚集，高呼「結束戒嚴」，試圖進入大樓，但遭警察阻擋。

國會議長禹元植已召集所有議員開會，討論如何因應戒嚴令，但因國會入口遭軍警封鎖，目前不確定國會要如何開會。

朝鮮日報報導，根據南韓戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員要求解除戒嚴，就必須立刻宣布解禁，因在野黨共同民主黨目前在南韓國會300席中占192席，成功要求解除戒嚴的可能性很高。