韓國戒嚴 陸使館：在韓公民謹慎發表政治意見
針對韓國總統尹錫悅今晚宣布緊急戒嚴，中國駐韓國大使館深夜提醒在韓中國公民加強安全防範，其中包括減少不必要外出，「謹慎發表政治意見」，遵守韓國官方發布的政令。
中國駐韓國大使館透過官網表示，韓國總統尹錫悅今晚宣布緊急戒嚴，戒嚴司令官頒布戒嚴布告令，禁止一切政治活動，同時表示將最大程度保障普通民眾的日常生活。
館方表示，提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，「謹慎發表政治意見」，遵守韓國官方發布的政令。
尹錫悅宣布戒嚴後，中國媒體對韓國政局演變十分關注，即時以快訊跟蹤韓國官方及在野黨的最新訊息，其中央視也前往韓國國會前報導現場狀況。
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