韓國戒嚴 陸使館：在韓公民謹慎發表政治意見

南韓總統尹錫悅在12月3日深夜，突然發表談話，發布南韓全國緊急戒嚴令。尹錫悅表示，戒嚴令是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，並且準備要「剷除那些不擇手段的親北韓勢力」。然而此番發言完全沒有任何細節，所謂的親北韓勢力、以及受到什麼威脅，都沒有實際內容的說明，戒嚴的具體實施期間和內容，也沒有任何交代，讓南韓全國社會大感錯愕。同時執政黨國民力量黨的黨魁韓東勳，並沒有支持自家總統的說法，韓東勳立即出面表示：「宣布戒嚴是錯誤的，我們將與人民一起反對抵制！」

2024-12-03 23:06