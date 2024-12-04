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南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

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南韓總統尹錫悅 宣布緊急戒嚴

聯合報／ 編譯周辰陽湯淑君／綜合報導

南韓總統尹錫悅三日晚間突然宣布實施緊急戒嚴令，以保護自由與憲政秩序。戒嚴司令部立即成立，宣布禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。但執政黨黨魁反對，表示將與人民一起制止，最大在野黨也痛批尹錫悅違憲。

尹錫悅在首爾龍山總統府召開記者會發表緊急談話表示，「我將宣布戒嚴，以剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序」。

尹錫悅指出，國會在現任政府上任後已提出廿二件針對政府官員的彈劾案，且有十件是在今年六月選出新國會後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的狀況」。

尹錫悅表示，「通過戒嚴，我們將重建與保護正陷入民族滅亡深淵的自由大韓民國，為此，我絕對會剷除反國家勢力，迄今一直在犯下滔天罪行，毀滅國家的罪魁禍首」。

尹錫悅強調，「這是不可避免的措施，以確保人民的自由和安全，以及國家的永續性，免受反國家勢力企圖推翻體制的活動，並將一個正確的國家傳遞給後代」。

尹錫悅在宣布戒嚴演說中，並未說明將採取哪些具體措施。南韓戒嚴司令部已立即成立，宣布禁止集會示威等政治活動，並禁止國會和地方議會活動，違反者可直接拘留。

南韓財長崔相穆已召開緊急會議，國防部也召開全軍指揮官會議，敦促加強防衛。這是一九八○年光州民主運動以來，南韓首見戒嚴。

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，宣布戒嚴是錯誤的，他將與人民站在一起，予以制止。在國會擁有過半席次的在野黨共同民主黨黨魁李在明說，尹錫悅此舉「違憲」，並呼籲國會議員返回國會開會，但國會大樓進出口都遭封鎖。

朝鮮日報報導，根據南韓戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員要求解除戒嚴，就必須立刻宣布解禁，因在野黨共同民主黨目前在南韓國會三百席次中占一九二席，成功要求解除戒嚴的可能性很高。

尹錫悅上任以來，妻子金建希涉貪、干政爭議不斷，近期她與政治掮客企業家明泰均（音譯）私下對話曝光，引發尹錫悅夫婦介入黨內提名爭議，任期即將過半的尹錫悅施政支持率也創下新低。東國大學、延世大學、梨花女子大學等全國各地數百名大學教授上月紛紛發表聯名聲明，批評尹錫悅「無能、不負責任、濫用權力」，要求他下台。

戒嚴令是緊急時期民政當局難以運作下，暫時由軍事當局統治的措施。實施戒嚴法會產生法律影響，例如暫停正常的公民權利和擴大軍法適用範圍。理論上，戒嚴法是臨時性，但也可能無限期延續下去。

南韓 尹錫悅

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