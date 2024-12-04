南韓總統尹錫悅3日深夜在全國電視演說中宣布緊急實施戒嚴，以保護自由與憲政秩序，但執政黨黨魁發聲反對，表示將與人民一起予以制止。南韓政局混亂，拖累韓元兌美元3日盤中急貶1.5%至1,427.25韓元兌1美元。

在美國掛牌、規模39億美元的iShares MSCI南韓指數型基金（ETF）3日在美股早盤重挫2%，酷澎、KB金融公司、浦項等企業在美國掛牌的股票，也大跌2.6%-8.5%。

尹錫悅指控，在野陣營試圖以彈劾行動癱瘓政府，指稱在野陣營正從事「圖謀叛國的反政府活動」，挾國會程序陷國家於危機之中，他將透過實施戒嚴，重建自由與民主的國家，並且掃除親北韓的元素，「保護自由的憲法秩序」。

尹錫悅並未在演說中說明會採取哪些具體措施，南韓財長崔相穆已召開緊急會議，國防部也已命令關鍵指揮官召開會議，敦促加強防衛。南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳則表示，宣布實施戒嚴是錯誤的，他將與人民站在一起，予以制止。