大陸駐韓使館緊急提醒在韓中國公民：加強防範 減少不必要外出
針對南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，中國大陸駐南韓大使館即時發文提醒在韓中國大陸公民，加強安全防範。
央視報導，12月3日晚，南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴。戒嚴司令官頒布戒嚴布告令，禁止一切政治活動，同時表示將最大程度保障一般民眾的日常生活。
中國大陸駐南韓大使館提醒在韓的中國大陸公民保持冷靜，關注南韓政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守南韓國官方發布的政令。
文中並提到，如遇緊急安全狀況，可撥打求救電話或聯繫大陸領事保護與協助信箱等等。
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