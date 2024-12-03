南韓總統宣布戒嚴 在野黨籲民眾保護國會

南韓總統尹錫悅3日發布戒嚴令，南韓最大在野黨「共同民主黨」痛斥此舉違憲，呼籲民眾前往國會大樓，維護國會尊嚴。南韓民眾也非常驚訝，紛紛在媒體上留言抨擊尹錫悅，稱「他瘋了」、「太大膽了」。

共同民主黨黨魁李在明表示，國會將團結一致讓戒嚴令作廢；但考量到軍方可能會逮捕國會議員，還請民眾前往國會大樓捍衛國會尊嚴。

根據南韓憲法第77條第5款規定，「當國會請求解除戒嚴令，且經多數登記議員同意，總統應解除戒嚴令」。由於共同民主黨擁有多數優勢，預計可單獨解除戒嚴令。

此外，南韓媒體關於戒嚴的相關新聞下方，南韓民眾紛紛留言：「太瘋了吧？緊急戒嚴？」、「是不想被彈劾才實施戒嚴令嗎？」、「這根本破壞民主本質」。