尹錫悅宣布緊急戒嚴 國會過半數同意可要求解除

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。但依法規定若過半數國會議員要求解除，就必須立即解禁。

朝鮮日報報導，根據韓國戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員贊成要求解除戒嚴，總統就必須立刻宣布解禁，因在野黨共同民主黨目前在南韓國會300席次中占192席，成功要求解除戒嚴的可能性較高。

韓聯社報導，尹錫悅在談話中指出，國會在現任政府上任後已提出22件針對政府官員的彈劾案，且有10件是在今年6月選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都未曾出現的空前絕後狀況」。

他指控國會刪減了有關國家基本功能、打擊毒品犯罪、維護民生治安等所有預算，毀損國家本質功能，使韓國成為毒品天堂、民生治安陷入恐慌。

尹錫悅指出，最大在野黨共同民主黨從明年度預算中削減了4.1兆韓元，包括災難應對一兆韓元、育兒補助384億韓元、青年就業、深海天然氣田開發計畫等預算；軍方基層軍官薪資及津貼、值班費用等改善軍官待遇的預算也被擱置。

尹錫悅稱在野黨大幅削減預算的行為是在拿大韓民國的國家財政開玩笑，將預算案作為政治鬥爭手段，無疑是將自由的大韓民國憲政秩序踩在腳下，擾亂依照憲法及法律建設的合法國家機關，明顯是意圖謀劃內亂的反國家行為。

他因此宣布實施緊急戒嚴，「為了保護自由的大韓民國免受親北韓共產勢力威脅，守護自由的大韓民國，剷除威脅國民自由與幸福的無恥親北韓叛國勢力」。

尹錫悅宣布戒嚴令後，南韓國防部立即召開全國主要指揮官會議，下令全軍強化緊急戒備及應對狀態。