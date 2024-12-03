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南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

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尹錫悅宣布緊急戒嚴 南韓國防部召開全軍指揮官會議

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令。 歐新社
南韓總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令。 歐新社

南韓總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令。韓聯社報導，南韓國防部表示，國防部當天下午召開全軍指揮官會議，指示全軍加強緊急戒備及應對態勢。

尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

尹錫悅在談話中指出，國會在現任政府上任後已提出22件針對政府官員的彈劾案，且有10件是在今年6月選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的狀況」。

南韓 尹錫悅

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